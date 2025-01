Benzina sottratta alle accise e alterata, sequestro a Piacenza

La Guardia di finanza di Piacenza ha sequestrato una autocisterna con 35mila litri di benzina sottratta al pagamento delle accise. I finanzieri nel corso del controllo economico del territorio hanno notato la presenza di un'autocisterna che transitava a Fiorenzuola D'Arda sulla tangenziale in direzione Piacenza. Sottoposto a controllo, il conducente italiano ha mostrato la documentazione di trasporto, apparentemente regolare, dichiarando di trasportare "solvente" che, in quanto tale, non è soggetto alla stringente normativa fiscale che disciplina la circolazione di prodotti energetici sottoposti ad accisa. "Tuttavia - riferisce la Finanza - un'attenta disamina del carteggio esibito, anche grazie al supporto delle banche dati in uso al Corpo e allo sviluppo delle informazioni acquisite, ha permesso di verificare come il destinatario finale del prodotto fosse in realtà un soggetto inesistente". Il prelevamento di campioni e la misurazione della densità del prodotto, hanno chiarito di come il liquido fosse in realtà benzina per autotrazione, commercializzato illecitamente in evasione d'imposta. "Il carburante in oggetto era stato persino mescolato con alcuni diluenti, al fine di mascherarne il caratteristico odore". Le fiamme gialle hanno così sequestrato circa 25 tonnellate di benzina per oltre 35.000 litri, fraudolentemente sottratta al pagamento delle accise e potenzialmente pericolosa, in quanto alterata. I finanzieri provvedevano altresì a cautelare il rimorchio, il traino e la cisterna utilizzati per trasportare il prodotto mentre il conducente veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Piacenza per il reato di "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici".



