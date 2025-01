Suzuki al Festival di Sanremo all'insegna della musica

In occasione del 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che si svolgerà dal 11 al 15 febbraio al Teatro Ariston della città ligure, Suzuki, in collaborazione con Rai Pubblicità, è stata scelta per il dodicesimo anno consecutivo come l'Auto del Festival e sarà protagonista con diversi ruoli alla kermesse sanremese.

Il marchio giapponese legherà infatti nuovamente il suo nome al palco esterno del Festival, ovvero il Suzuki Stage che porta la musica anche fuori dal Teatro Ariston, per approdare in Piazza Colombo, nel cuore di Sanremo.

Sul palco si esibiranno cinque nomi noti della musica italiana come Raf (martedì 11), Big Mama (mercoledì 12), Ermal Meta (giovedì 13), Benji e Fede (venerdì 14) e Tedua (sabato 15). I riflettori del Suzuki Stage verranno accesi sabato 8 febbraio alle ore 18, quando ad esibirsi saranno i giovani artisti di Area Sanremo, preceduti da un'esibizione degli Urban Theory.

A presentare la serata ci penseranno Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico del Suzuki Stage per tutta la settimana del Festival.

Inoltre, Suzuki, con la sua S-Cross Hybrid 4wd Allgrip, sarà protagonista con Carlo Conti delle pillole di avvicinamento al Festival, in onda sui canali Rai nella settimana prima della manifestazione.

S-Cross, invece, avrà uno spazio nelle clip di Anteprima Festival e PrimaFestival, la striscia quotidiana che precederà ogni giorno su Rai1 la messa in onda della diretta dal Teatro Ariston. S-Cross Hybrid Allgrip accompagnerà Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio nella loro avventura sanremese.



