Nissan, al via gli ordini di Ariya Nismo

Più sportività per Nissan Ariya. Il suv elettrico giapponese è ora disponibile anche in versione Nismo da 345 CV a partire da un prezzo di listino di 65.850 euro.

Le caratteristiche principali della versione Nismo di Ariya, basata sulla variante e-4ORCE, riguardano da un lato il design che risulta più dinamico e sportivo grazie all'assetto ribassato e alle linee pulite ed essenziali nonché una presenza su strada enfatizzata dai cerchi da 20 pollici. Migliorata anche l'aerodinamica con un coefficiente di portanza ridotto del 40% che raggiunge ora il valore di 0,11. Anche gli interni sono stati ridisegnati adottando ora materiali di qualità e con dettagli sportivi, come le cuciture rosse e l'illuminazione sempre di colore rosso.

Dall'altro lato, invece, spiccano le prestazioni: Ariya Nismo monta un motore elettrico da 320 kW (435 CV), ovvero 130 CV in più rispetto alla versione originale, e una coppia di 600 Nm alimentato da una batteria da 87 kWh. Lo spunto da 0 a 100 km/h è coperto in 5 secondi.

Per una guida sportiva, i tecnici giapponesi hanno optato per delle sospensioni con stabilizzatori, molle e ammortizzatori modificati che offrono maggiore equilibrio e controllo in ogni condizione di guida. Lo sterzo è più diretto all'aumentare della velocità.

Inoltre, il sistema e-4ORCE di Ariya NISMO, che regola la potenza su ciascuna ruota in un decimillesimo di secondo, è stato appositamente adattato e migliorato per massimizzare l'aderenza a terra della vettura. Infine, la nuova funzione i-Booster aumenta le prestazioni in frenata grazie a una nuova messa a punto della rigenerazione.



