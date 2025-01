Marelli Sulmona, verso nuova commessa Ducato

Si sta lavorando per una nuova commessa Ducato al fine di dare ossigeno alla Marelli di Sulmona. E' quanto emerso nel primo tavolo di crisi, tenuto questa mattina in Regione, tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, sul futuro della fabbrica peligna. All'incontro hanno preso parte l'assessore regionale, Tiziana Magnacca, la vice presidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia e la consigliera regionale, Maria Assunta Rossi, oltre ai rappresentati della Marelli e delle sigle sindacali. Dal tavolo di crisi è emerso che non ci sarà alcun trasferimento di produzione nell'impianto di Melfi e che, dopo la scadenza del 2031, l'azienda sta lavorando per acquisire una nuova commessa.

Dal 2020 al 2025 sono stati investiti 22 milioni di euro sull'intero stabilimento, hanno ricordato i vertici della Marelli mentre la Regione ha invitato i sindacati a formulare proposte specifiche per il rilancio della fabbrica. "Questo tavolo di crisi è importante per mantenere un terreno di confronto tra azienda, istituzioni e sindacati"- afferma l'assessore Magnacca che ha convocato il vertice dopo la protesta dello scorso 20 dicembre quando i 460 dipendenti della fabbrica peligna avevano marciato nel centro storico di Sulmona.

Per gli operai si profila un prolungamento del contratto di solidarietà fino all'agosto 2026. Nel 2025 sono inoltre previsti 147 esuberi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA