Anche il nuovo EV5 nella flotta Kia per gli Australian Open

Kia ha recentemente elettrificato gli Australian Open, il torneo tennistico del Grande Slam, che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo.

Tra i modelli 100% elettrici, ben 130, messi a disposizione dei giocatori, dei giudici del torneo e dei VIP, in quello che è stato il 24/mo anno consecutivo in qualità di major partner degli Australian Open, Kia, oltre a dieci EV6 eda venticinque EV9, ha utilizzato 15 EV5. Si tratta del nuovo Suv compatto ad emissioni zero del brand coreano, già commercializzato in Cina e Corea, che arriverà in Europa nel mese di novembre. Per il mercato del Vecchio Continente, i dettagli tecnici e gli allestimenti disponibili sono in via di definizione.

Contraddistinto da un design ispirato dalla filosofia Opposites United, in cui le firme luminose a LED ne definiscono il frontale e la zona posteriore, il nuovo EV5 presenta una fiancata che esprime carattere attraverso i passaruota muscolosi e l'andamento del terzo finestrino. L'abitacolo, invece, è stato realizzato prendendo ispirazione dalla EV9, per cui è stato pensato per far rivivere, in viaggio, l'esperienza del salotto di casa, offrendo agli occupanti un'atmosfera rilassante a cui contribuisce l'illuminazione ambientale. Questa offre fino a 64 tonalità e si adatta alla situazione dinamica, divenendo più tenue in caso di scarsa visibilità, e segnalando, in modo discreto, il superamento del limite di velocità.

Realizzato sulla piattaforma specifica per le elettriche del brand, denominata E-GMP, EV5 per il mercato della Cina e della Corea è proposto nel modello standard, con batteria da 64 kWh e motore da 160 kW, per un'autonomia di 530 km.

Nella variante long-range con lo stesso propulsore, ma con un pacco batteria da 88 kWh, l'autonomia può arrivare fino a 720 km e nella versione long-range AWD, con due motori, uno per ogni asse, dalla potenza combinata di 230 kW ha un'autonomia di 650 km. Grazie alla possibilità di effettuare la ricarica rapida, questo Suv è in grado di passare dal 30% all'80% della carica della batteria in soli 27 minuti.

La sua presenza agli Australian Open, in una flotta pensata per la mobilità sostenibile, insieme ad una serie di iniziative volte a coinvolgere gli appassionati, come ha evidenziato Ho Sung Song, presidente e ceo del brand, ha rappresentato l'occasione per Kia di sottolineare il suo impegno nel rendere le auto 100% elettriche e ibride sempre più accessibili ad un numero maggiore di persone.



