Uber Taxi arriva a Bologna, accordo con Cat di ItTaxi

A partire da oggi il servizio di mobilità Uber Taxi è disponibile anche a Bologna, grazie all'accordo con il consorzio Cat (051-4590), aderente al consorzio nazionale itTaxi. Dopo i lanci nelle città del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e più recentemente a Firenze, Uber Taxi con Bologna è ora presente in 13 città italiane.

Uber, già attiva a Bologna dal 2020 con il servizio Uber Black, operato dagli autisti Ncc di Cosepuri, amplia la sua offerta di mobilità. "Il lancio di oggi a Bologna conferma la nostra determinazione ad essere un partner di valore per tutti gli operatori del settore, Ncc e taxi, in tutta Italia", commenta Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia. "Da Bologna vogliamo partire per estendere la nostra presenza in tutta la regione".

Grazie all'accordo siglato nel 2022 tra Uber e itTaxi, il servizio taxi è operato da taxi delle cooperative e radiotaxi affiliati al consorzio. Per richiedere una corsa si inserisce la destinazione nell'app Uber e si sceglie il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma itTaxi. Da quel momento sarà possibile monitorare l'arrivo dell'auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nelle vicinanze.

Una volta giunti a destinazione, il pagamento, la cui tariffa è indicata dal tassametro, è via app.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA