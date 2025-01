Poche firme raccolte, niente referendum su Bologna città 30

BOLOGNA, 28 GEN - Non si farà il referendum su Bologna Città 30, il provvedimento che ha generalizzato il limite di velocità a 30 km/h con l'eccezione delle strade a più alto scorrimento, come i viali di circonvallazione, in tutta la città. Come ricostruiscono i giornali locali, c'era tempo fino a sabato per raccogliere 9mila firme dopo che, tre mesi fa, i garanti comunali avevano dichiarato ammissibile il referendum consultivo.

I promotori (alcuni comitati, liste civiche e i partiti di centrodestra) sono riusciti a raccogliere infatti circa 3.500 firme che sono state depositate, ma che non sono nemmeno la metà di quelle necessarie. Per raccogliere le firme sono stati organizzati negli ultimi tre mesi numerosi banchetti in giro per la città e raccolte porta a porta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA