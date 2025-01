Multa in Austria, ma automobilista palermitano non c'era stato

Non era stato in Austria, ma è arrivata una contravvenzione per eccesso di velocità. La disavventura di un cittadino palermitano si è conclusa con un'archiviazione del procedimento grazie all'intervento dell'associazione di Federconsumatori. "L'avvocato Maddalena Zito, componente dell'Ufficio Legale di Federconsumatori, ha provveduto a segnalare alla Autorità, che ha aperto il procedimento a carico dell'automobilista, che il veicolo oggetto di sanzione non era transitato nel territorio austriaco nelle date indicate nel verbale" dice Lillo Vizzini dello sportello Federconsumatori



