Lancia protagonista del Rally Racing Meeting di Vicenza

Mancano poche settimane all'apertura della quinta edizione del Rally Racing Meeting, la più grande fiera annuale dedicata al mondo delle competizioni automobilistiche, organizzata dal due volte campione del mondo rally, Miki Biasion.

Lancia sarà presente all'evento con uno stand dedicato in cui saranno esposte tre varianti di Lancia Ypsilon: Ypsilon Rally 4 HF, Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon LX. La prima è la versione da rally che segna il ritorno del marchio torinese nelle competizioni e che sarà protagonista del "Trofeo Lancia", che si correrà su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025, con in palio un montepremi totale di oltre 300.000 euro.

Riflettori puntati anche sulla Nuova Ypsilon LX, la versione più ricca e completa della gamma, e anche sulla sportiva Ypsilon HF elettrica da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, che debutterà sul mercato a metà dell'anno. Tra le caratteristiche tecniche già dichiarate dalla casa, ricordiamo l'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi.

Inoltre, al Rally Racing Meeting 2025 il pubblico potrà ammirare la mostra inedita di tutti i modelli Lancia che, dal 1920 in poi, hanno partecipato a competizioni sportive. Ben quattro di queste vetture iconiche fanno parte della preziosa collezione di Stellantis Heritage, l'ente del Gruppo che custodisce, tutela e divulga l'inestimabile patrimonio dei marchi automobilistici italiani. Si tratta dei modelli Lancia Stratos HF "Alitalia" del 1974 (vincitrice del Rally del Portogallo 1976), Lancia D50 F.1 (1954), Lancia D25 (1954) e Lancia ECV2 (1988).

Infine, nell'area esterna della fiera sarà possibile assistere a esibizioni dimostrative su circuiti dedicati ed esibizioni del Campionato Italiano Drifting con piloti esperti in azione.

