Il Trofeo Lancia riporta il marchio torinese nei rally

Il 2025 riporterà il marchio Lancia nei rally con la nuova Ypsilon Rally4 HF e l'inedito Trofeo Lancia, le cui gare, nella prima edizione, si terranno in Italia. Nello specifico, si tratta di 6 gare in 5 appuntamenti concomitanti con quelli del Campionato Italiano Assoluto Rally, il CIAR.

Il vincitore, se sarà un under 35, avrà un posto nella squadra ufficiale Lancia che correrà nell'European Rally Championship 2026. Una scelta che sottolinea l'intento di Lancia di voler riportare i giovani in contesti internazionali di alto livello. Al prestigioso premio finale si aggiunge un montepremi del valore di 160 mila euro, che distribuirà 22,5 mila euro ad ogni appuntamento.

Tutto questo ha portato ad oltre 80 le Lancia Ypsilon Rally4 HF pre-ordinate a livello europeo ancora prima dell'omologazione prevista per il 1 marzo 2025.

Oltre al supporto di Michelin e Sparco, il marchio torinese sarà coadiuvato da LPD Italia per la parte sportiva, tecnica e logistica, e da Gino Motorsport per quanto concerne i ricambi in campo gara. Inoltre, ad ogni appuntamento nel parco assistenza Lancia ci sarà il Villaggio Lancia Corse HF, dove piloti, addetti ai lavori, ospiti, partner e appassionati potranno incontrarsi e scoprire tutte le novità legate al marchio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA