F1: test Ferrari a Barcellona, Hamilton in pista

Dopo i primi giri a Fiorano con il debutto di Lewis Hamilton, la Ferrari torna in pista sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona per completare i km messi a dispostone nell'ambito dei Testing Previous Cars. In Catalogna, da oggi fino al 30 gennaio. Il primo a entrare in pista è il sette volte campione del mondo sulla sulla SF-23, poi sarà la volta anche di Charles Leclerc. I due ferraristi completeranno così i mille chilometri concessi dalla Fia per i test con questi tipi di monoposto, poi il team italiano rimarrà ancora al Montmelò dove il 4 e 5 febbraio, insieme a McLaren, inizierà il lavoro sulle gomme 2026 con la SF-24 modificata nelle sospensioni e nei carichi, la macchina che l'anno scorso ha vinto cinque gare. Altre date da tenere presente in vista del via del Mondiale di F1 in Australia con il Gp di Melbourne il 16 marzo, sono quelle del 18 e del 19 febbraio: la prima è quella del 'maxi evento' alla O2 Arena di Londra, dove tutti i team sveleranno le nuove livree (non le monoposto), mentre la seconda è quella della presentazione ufficiale della nuova Ferrari per il campionato 2025.



