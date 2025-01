DS Automobiles festeggia i 70 anni di DS al Retromobile

Settant'anni di storia celebrati al Retromobile di Parigi, dal 5 al 9 febbraio. DS Automobiles ha deciso di rendere così omaggio alla DS, un'auto simbolo di eccellenza ed eccezionale eredità per il marchio che, negli anni, è stata scelta anche come auto presidenziale da diversi capi di Stato.

DS è stata svelata il 6 ottobre 1955 e prodotta fino al 1975.

La sua ingegnosa tecnologia di sospensioni idropneumatiche ha inoltre avuto un ruolo chiave nella storia permettendo al generale de Gaulle di sfuggire all'attentato del Petit-Clamart il 22 agosto 1962.

Inoltre, DS è stata anche protagonista del grande schermo in film classici del cinema come Fantomas minaccia il mondo (1965) con Louis de Funès, Frank Costello faccia d'angelo (1967) con Alain Delon e Ritorno al futuro - Parte II (1989) di Steven Spielberg.

Al Retromobile DS sarà presente al padiglione 1 con la mostra dal titolo "La DS, un'opera d'arte da 70 anni". Due modelli simbolici si troveranno uno di fronte all'altro: una DS 21 Pallas del 1969 originale e una N°8, presentata per la prima volta in Francia. Non manche anche un'altra serie di auto storiche per il marchio, come DS Balloons, modello iconico del 1959.

Inoltre, saranno esposti, numerosi esemplari storici, tra cui una DS 21 Prestige del 1972 che fu utilizzata da Michel Debré, Primo Ministro sotto il generale de Gaulle nel 1958, e anche una DS 19 Cabrio "Factory" del 1961, e persino il Totem Pole DS 19 grigio metallizzato che fu mostrato al Salone di Parigi del 1962.

Parallelamente a questo evento principale, due modelli iconici DS saranno protagonisti nel padiglione 3, all'interno della Club Village Hall, sullo stand che riunirà L'Aventure DS, Amicale DS e club come DS ID Club France, Club ParIDS (nel padiglione 1) e Euro SM Club.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA