Alpine in MotoGP con il team Prima Pramac Yamaha

Il brand francese Alpine, impegnato in Formula 1 e nel WEC, ha siglato un partnership con il team Prima Pramac Yamaha MotoGP, la cui presentazione ufficiale si terrà nella giornata del 31 gennaio, presso il W Hotel di Kuala Lumpur, in Malesia, con streaming in diretta sul sito www.pramacracing.com e sull'account Instagram ufficiale della squadra. Si tratta di un legame che va oltre la pura competizione, visto che le due realtà sono unite dall'eccellenza e dall'innovazione nel motorsport e focalizzate sulla ricerca di progressi nei rispettivi settori, per trovare nuove strade che possano condurre al successo.

"Sono molto orgoglioso dell'inizio di questa collaborazione con Alpine - ha affermato Paolo Campinoti, team principal di Prima Pramac Yamaha MotoGP - è la prima volta che un costruttore impegnato nelle più grandi gare internazionali fa il suo ingresso in MotoGP e il fatto che abbia scelto Prima Pramac Yamaha MotoGP per farlo è la prova di tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni".

"Oltre alla Formula 1 e al Campionato Mondiale di Endurance, Alpine incrementa la sua presenza nel motorsport impegnandosi nel Campionato del Mondo MotoGP, affiancando il team Prima Pramac Yamaha MotoGP - ha spiegato Antonino Labate, direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine - quest'alleanza permetterà di creare nuove esperienze per i clienti ed i fan appassionati di motorsport".



