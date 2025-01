Toyota Gazoo Racing Italy annuncia i programmi per il 2025

Un anno ricco di sfide attende il Toyota Gazoo Racing Italy. La stagione si articola da un lato con la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally 2025 e, dall'altro lato, con la quinta edizione del GR Yaris Rally Cup. Onore al talento per Thomas Paperini, pilota toscano che, con la vittoria nel 2024 del GR Yaris Rally Cup (vinta anche nel 2022), si aggiudica il volante della Toyota Yaris GR Rally2 per l'intera stagione 2025 nel Campionato Italiano Assoluto Rally, sempre supportato dal suo fido navigatore Andrea Gabelloni.

Con questa decisione, Toyota Gazoo Racing Italy conferma come una delle principali finalità del progetto la valorizzazione del palcoscenico rallistico giovanile italiano con la possibilità, per i partecipanti della GR Yaris Rally Cup, di poter ambire ad uno sviluppo professionistico.

Un programma ambizioso attende anche la GR Yaris Rally Cup 2025, giunta ormai alla sua quinta edizione e pronta a regalare nuove sfide a bordo della GR Yaris R1T 4x4 sulle strade di sei appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally: Rally Il Ciocco (22-23 marzo), Rally Regione Piemonte (12-13 aprile), Targa Florio (10-11 maggio), Rally Due Valli (31 maggio-1 giugno), Rally del Lazio (13-14 settembre), Rallye Sanremo (18-19 ottobre).

A confermare il valore del campionato monomarca sarà anche quest'anno il suo montepremi di oltre 300.000 euro tra premi in denaro ed in valore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA