Symbioz connessa e tecnologica, tutto quello che serve a bordo

A bordo della Renault Symbioz c'è tutto il meglio della tecnologia e della connettività che la marca offre sulla sua gamma. A partire dalla versione techno, Symbioz è dotato del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, basato su Android Automotive 12, per assistere il cliente nella sua vita quotidiana con servizi che si adattano a tutte le esigenze di connettività.

Grazie alle funzioni intelligenti di Google, OpenR Link è in grado di offrire suggerimenti di navigazione e ambienti sempre più pertinenti, basati sulle abitudini del conducente. OpenR Link è un punto di riferimento del mercato, fin dal lancio su Megane E-Tech Electric ed è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, via cavo o wireless. Il touchscreen centrale verticale da 10,4'' (su tutte le versioni) consente di sfruttare appieno il mondo connesso di contenuti e servizi offerti. Di fronte al conducente, un secondo display da 10,3'' visualizza le informazioni di guida.

Le sue dimensioni sono compatibili con il display di navigazione a colori posto direttamente davanti agli occhi del conducente. Di facile utilizzo, iperconnesso e costantemente aggiornato, il sistema OpenR Link garantisce la stessa esperienza intuitiva di uno smartphone di ultima generazione.

Oltre ai servizi offerti da Google, come Google Maps e Google Assistant, sono disponibili tante App (50 o più in funzione dei Paesi e delle versioni) tramite il catalogo Google Play. Alcune App sono state appositamente progettate o adattate per gli utenti di Renault. Tra queste ricordiamo Waze, Amazon Music, L'Equipe pour Renault (App francofona con contenuti per la Francia), Vivaldi, Radio Player per Renault, Kabriol, Karacal, Les Incollables for Renault, Easypark e Sybel. Tutta una gamma di strumenti connessi per i viaggi in famiglia, pensati per questa nuova generazione di voiture à vivre.

L'App mobile My Renault permette di avere sempre l'auto a portata di mano. Ad esempio, lanciando il download delle App sul sistema OpenR Link o attivando da remoto il segnalatore acustico e gli indicatori di direzione per ritrovare più facilmente il veicolo nei parcheggi affollati.

Oppure per affrontare un viaggio tranquillamente, consultando in tempo reale il chilometraggio e l'autonomia residua. My Renault facilita anche la gestione della manutenzione del veicolo, con informazioni sui momenti chiave degli interventi e la possibilità di programmare gli appuntamenti direttamente tramite l'App. Grazie alla connettività del sistema, non c'è più bisogno di recarsi in officina o dal concessionario per gli aggiornamenti. Con la tecnologia Fota (firmware over the air), il sistema operativo del veicolo riceve gli aggiornamenti automaticamente. L'impianto hi-fi Harman Kardon (optional) è costituito da 9 altoparlanti (2 tweeter e 2 woofer all'anteriore e al posteriore ed un subwoofer nel bagagliaio).

Offre un'esperienza sonora immersiva messa a punto da Jean-Michel Jarre, artista, compositore ed autore, pioniere della musica elettronica ed appassionato di tecnologia.

L'ambiente è personalizzabile con cinque programmi: Studio, Podcast, Concert, Immersion e Club.

I settaggi Multi-Sense consentono di variare molti parametri del veicolo, sia a livello tecnico (ad esempio, lo sterzo) che di ambiente nell'abitacolo, come l'ambient lighting a bordo.

Regolabili tramite touchscreen o pulsante sul volante, permettono di scegliere tra quattro visualizzazioni del quadro strumenti, cinque widget (App o icone interattive) e otto colori per il display digitale del cruscotto. Sono disponibili anche 48 colori a scelta per le strisce Led sulla plancia e sui pannelli delle porte che compongono l'ambient lighting "Living Lights".

Per un maggior benessere a bordo, l'illuminazione dispone anche di una modalità automatica che ogni 30 minuti cambia colore in base al ritmo biologico nelle 24 ore e al momento della giornata (colori freddi di giorno e caldi di notte).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA