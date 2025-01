Suzuki è la Casa motociclistica ufficiale del Giro d'Italia

Saranno delle Suzuki le moto ufficiali della prossima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 9 maggio al primo di giugno.

Una flotta di 46 mezzi, accompagnerà i campioni nazionali e internazionali di ciclismo che parteciperanno alla centottesima edizione della maniofestazione a tappe e che in totale percorreranno in 50 giorni più di 8.000 chilometri.

La pattuglia a motore nipponica sarà capitanata dalla V-Strom 800DE che per l'occasione sfilerà su strada in un vivace colore rosa, particolare livrea che è stata presentata accanto alla Coppa del Giro a Verona, durante il MotorBikeExpo.

Equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 776 cc con una potenza di 84 Cv e una coppia di 78 Nm, la V-Storm 800DE monta sospensioni a lunga escursione e prevede un serbatoio da 20 litri.

Oltre che alla più importante manifestazione ciclistica italiana a tappe, le due ruote della Casa di Hamamatsu saranno presenti per l'assistenza alle corse anche negli altri appuntamenti 2025 del circuito "Corsa Rosa": Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo,Giro-E, Sanremo Women, Giro D'Abruzzo, Giro Next Gen, Giro D'Italia Women, Gran Piemonte e Il Lombardia. "Suzuki è orgogliosa - ha detto nell'occasione Paolo Ilariuzzi, direttore divisione Moto e Marine Suzuki - di essere stata scelta da Rcs Sports & Events, per seguire tutte le manifestazioni storiche del circuito Corsa Rosa che vedrà le moto Suzuki protagoniste sulle strade italiane e internazionali.

La livrea rosa della V-Strom 800DE esposta qui a Verona simboleggia proprio questo nuovo legame".

"Suzuki dall'anno scorso è auto ufficiale del Giro d'Italia Women e Giro Next Gen - ha dichiarato Matteo Mursia, direttore commerciale Rcs Sports & Events -. Quest'anno fa un deciso scatto in avanti dal momento che sarà la moto ufficiale di tutte le corse targate RCS Sport".



