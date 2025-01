AssoDistil, ben venga riequilibrio tra gasolio e benzina

"Ben venga un riequilibrio delle imposte tra gasolio e benzina, sebbene contenuto, se questo riallineamento significherà una riduzione delle accise sulla benzina". È il commento di AssoDistil, che rappresenta i produttori di bioetanolo sostenibile nazionale, al via libera della Commissione Finanze del Senato al cosiddetto Dlgs Accise.

"È già abbastanza scandaloso che il bioetanolo sostenibile, che consente almeno il 75% di riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti rispetto alla benzina, sia gravato per legge - aggiunge l'associazione - da un'imposta pari a quella della benzina; se poi quest'ultima è gravata da un'accisa di molto superiore a quella del gasolio, si comprende perfettamente come il bioetanolo sostenibile risulti ampiamente discriminato rispetto agli altri biocarburanti che invece beneficiano di accise molto inferiori, in quanto equiparate a quelle di gasolio e gas. In altre parole, è inaccettabile che chi oggi possiede un'auto a benzina o ibrida debba pagare più tasse degli altri".

AssoDistil auspica inoltre che questo riallineamento fiscale significhi una riduzione delle accise sulla benzina e non invece un semplice aumento delle accise sul gasolio, misura che, in tal caso, finirebbe solo per penalizzare interi comparti.



