Anche la Tesla Model 3 è stata trasformata in carro funebre

Dolo la Tesla Model S, un'altra vettura del costruttore di auto 100% elettriche ha subito una trasformazione in carro funebre, si tratta della Model 3, che troviamo in vendita sul sito www.derksbedrijfswagens.nl.

Nello specifico, al momento, sono disponibili sia una dual motor AWD pre-restyling, che una single motor dell'ultima generazione riconoscibile per il frontale rivisitato e per i nuovi gruppi ottici nella vista posteriore. Entrambe presentano una zona posteriore più lunga ed ampie vetrature laterali, oltre ad un piano di carico specifico, che rimane separato dalla zona anteriore ed annovera un'illuminazione a LED cangiante nella zona superiore ed altri elementi a LED in quelle laterali.

Un'altra fonte luminosa a LED è stata applicata nel portellone, mentre la plancia conserva il grande schermo da cui gestire i sistemi di bordo.

Con 55 chilometri all'attivo, la Tesla Model 3 restyling così allestita è proposta ad un prezzo di 118.950 euro, mentre la variante dual motor AWD, senza gli ultimi aggiornamenti del facelift e con 165 km percorsi, ha un costo di 105.950 euro.





