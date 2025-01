Kia UK, ad aprile il lancio del primo furgone elettrico

Kia PV5 sarà il primo furgone completamente elettrico del marchio e farà il suo debutto europeo al Commercial Vehicle (CV) Show del 2025 (Regno Unito), in programma ad aprile.

Al Consumer Electronics Show (CES) 2024 di Las Vegas Kia aveva presentato la sua strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), il business inizialmente basato sull'introduzione di un veicolo modulare, rappresentato dall'allora Concept PV5, che oggi diventa realtà.

Il PV5 ha dimensioni medie e stabilisce un nuovo punto di riferimento per i furgoni elettrici grazie a una combinazione pionieristica di caratteristiche.

Costruito su una piattaforma dedicata agli EV, PV5 è progettato per lavorare in diversi settori, tra cui la consegna, i servizi pubblici e il ride-hailing. Saranno tre varianti principali: un furgone con pannello, un telaio cab e una versione passeggeri.

Il telaio cab è particolarmente raro nel mercato dei furgoni di medie dimensioni e offre ulteriori possibilità di personalizzazione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

I dettagli tecnici di PV5 verranno annunciati durante la fiera ad aprile.



