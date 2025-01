Guida Ferrari con targa falsa a Rimini, auto confiscata

Era alla guida di una Ferrari con una targa tedesca falsa, il conducente fermato dalla Polizia Locale questa mattina in via della Fiera a Rimini. I Vigili lo hanno fermato per un normale controllo e quando si sono soffermati sulla verifica della targa hanno scoperto che era falsa. La targa della motorizzazione tedesca infatti presentava elementi e caratteristiche tali da far pensare ad irregolarità poi confermate dal controllo del database a disposizione della Polizia Locale. La targa, di carattere provvisorio, risultava infatti associata ad un'altra auto, una Mercedes. Gli agenti hanno quindi provveduto al sequestro della targa, così come della carta di circolazione e del certificato assicurativo, anch'essi risultati non validi. All'uomo, di nazionalità italiana, sono state contestate diverse sanzioni per circolazione senza copertura assicurativa, mancata immatricolazione del veicolo, targa impropria poi risultata contraffatta, con conseguente denuncia secondo quanto previsto dal Codice della Strada. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA