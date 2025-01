Una parata iconica attende l'apertura Goodwood Revival 2025 che celebra anche i 75 anni di un veicolo rimasto nella memoria: il Volkswagen Type 2 Split Screen, il mitico Bulli. All'apertura di ogni giornata sfilerà quindi la più variegata ed eclettica collezione mai radunata prima.

Introdotto da Volkswagen nel 1950, il Type 2 Split Screen è stato il secondo veicolo leggero di serie del marchio, prodotto a Wolfsburg per quasi vent'anni fino al 1967. Mentre molti modelli rimasero solo furgoni commerciali, l'uso e l'immagine del Tyre 2 cambiò negli anni '60 per abbracciare il concetto di vacanza, con modelli come Kombi, Microbus, Samba e Camper. Così, i "Splitties" Volkswagen divennero un simbolo globale di libertà e avventura, spingendo i conducenti a vivere lo spirito della strada aperta.

A 75 anni di distanza, il VW Bulli ha creato innumerevoli ricordi per generazioni di viaggiatori, e la parata di apertura della pista del Goodwood Revival 2025 celebrerà i furgoni che sono stati apprezzati da così tante persone.

Oltre a prendere parte alla parata ogni mattina, i classici furgoni multicolore prenderanno possesso delle prime due file del parcheggio Tax Exempt Classic Car, offrendo ai visitatori e ai proprietari l'opportunità di esporre il loro amato camper con stile.

