Trump: 'Il green deal un imbroglio, comprate auto che volete'

"L'industria green è un imbroglio. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole". Lo ha detto Donald Trump in video collegamento al Forum di Davos.

"Ho messo fine al ridicolo e incredibilmente dispendioso Green New Deal. Io lo chiamo la truffa verde", ha detto Trump a Davos attaccando Joe Biden. Il presidente ha infatti spiegato che la sua amministrazione si sta muovendo a una velocità senza precedenti per risolvere i "disastri" ereditati da un "gruppo di totali inetti". Biden, ha aggiunto, ha "sprecato 8.000 miliardi di dollari" in spese, restrizioni sul fronte dell'energia, regole e tasse nascoste che si sono tradotti nella "peggiore crisi di inflazione della nostra storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA