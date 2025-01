Salgono le accise del gasolio, aumenti in arrivo

Rincari in arrivo per chi possiede un'auto diesel. Prende forma l'atteso riallineamento delle accise promesso dal governo, che si tradurrà in un maggior costo di 1-2 centesimi per il gasolio. Una mossa, quest'ultima, che le opposizioni leggono come una nuova stangata per le famiglie già alle prese con il caro-bollette e l'inflazione. Ma su cui la maggioranza rassicura: nessun aumento, è solo un riallineamento.

L'intervento sulle accise dei carburanti era atteso. Il governo l'aveva anticipato, scatenando non poche polemiche, nel Piano strutturale di bilancio a settembre, fissando l'obiettivo di un "allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina". Da allora la misura è rimasta lettera morta. Se n'è tornato a parlare nelle ultime settimane, di fronte all'urgenza di trovare risorse per il contratto del trasporto pubblico. E come da copione la misura è arrivata, scritta nero su bianco nel parere della commissione Finanze del Senato al decreto legislativo sulle accise.



La commissione "esprime parere favorevole" con la "condizione" di "definire un tendenziale riavvicinamento, in un congruo arco di tempo e nella misura compresa tra 1 e 2 centesimi di euro, delle aliquote dell'accisa applicate al gasolio e alla benzina in modo da tener conto dell'impatto ambientale ed economico di ciascun prodotto". Le risorse saranno destinate proprio al Tpl, prosegue l'indicazione vincolante di Palazzo Madama, precisando che a dare attuazione alle misure sarà, "valutato il contesto di riferimento", un apposito decreto interministeriale. La stessa indicazione arriva anche dalla commissione Finanze della Camera, che inserisce la misura tra le 13 "osservazioni" che accompagnano il parere favorevole.



Le accise del gasolio e della benzina sono oggi pari rispettivamente a circa 62 e 73 centesimi al litro. La disposizione dovrebbe tradursi in un aumento di 1-2 centesimi per le accise del diesel e un calo della stessa misura di quelle sulla benzina. Un aumento della tassazione sul diesel di 1 centesimo di euro, calcola il Codacons, si tradurrebbe in una maggior spesa per complessivi 245 milioni a carico degli automobilisti proprietari di vetture a gasolio; 490 milioni in più se l'incremento fosse di 2 centesimi. Una "stangata", la definisce il Codacons, su 16,7 milioni auto diesel circolanti in Italia.

La mossa del governo non piace alle opposizioni. "Nel solito modo furbesco il governo, dopo aver negato per settimane di volerlo fare, aumenta le accise sul diesel", attacca il Pd. Tra carburanti e bollette, Meloni "si ripresenta in veste di 'miss salasso'". "Una vera e propria stangata e una nuova tassa per gli italiani", dice Avs. "Proprio quella Meloni che dall'opposizione chiedeva l'eliminazione delle accise", puntualizza Iv. La maggioranza si difende: "Non c'è alcun aumento delle accise sui carburanti - spiega il relatore del dlgs Antonio Trevisi (FI) - C'è, invece, un doveroso disallineamento sulla base del principio che chi meno inquina, meno paga". Il riallineamento, ricorda Giorgio Salvitti di FdI, "risponde ad una precisa esigenza di tutela ambientale".





