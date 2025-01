Renault Symbioz, spazio interno generoso e tutto da vivere

Uno spazio interno generoso e luminoso, tutto da vivere. Senza rinunciare alla compattezza delle dimensioni esterne, Symbioz offre uno spazio interno generoso, facilmente modulabile grazie alla panchetta posteriore scorrevole e arricchito da equipaggiamenti che contribuiscono al benessere a bordo, come il tetto in vetro opacizzante Solarbay ed il portellone posteriore motorizzato. Symbioz si presenta, quindi, come l'auto tuttofare che funge da nuovo spazio vitale per tutta la famiglia. L'abitacolo di Symbioz condivide con nuovo Captur la struttura della plancia. La versione iconic è rivestita con materiali specifici, moderni e raffinati. La fascia superiore è ricoperta da materiale speciale soft-touch nella versione techno, motivi in sfumature blu nella versione esprit Alpine ed effetto alluminio spazzolato sfumato nella versione iconic. La fascia inferiore è rivestita da speciale tessuto sportivo nella versione esprit Alpine e tessuto spalmato granulare (TEP) impreziosito da cuciture nella versione iconic.

Ognuna delle tre versioni ha sellerie specifiche, espressione di personalità ben distinte, in linea con i profili dei clienti target. I sedili della versione techno sono rivestiti da uno spesso tessuto arricchito con motivi ricamati a forma di losanga, cuciture gialle e profili gialli e grigi. I sedili della versione Esprit Alpine riprendono i codici specifici di quest'allestimento, con cuciture blu e goffrature laterali in TEP, mentre gli schienali e le sedute sono rivestiti dallo stesso tessuto sportivo dei pannelli delle porte e del cruscotto. Infine, i sedili della versione iconic sono ricoperti da un tessuto speciale a maglie larghe che rimanda al mondo degli equipaggiamenti sportivi alto di gamma. Questo tessuto presenta un enorme frammento di losanga sullo schienale, cuciture e profili dorati. Tutti elementi che creano nella versione iconic un'atmosfera raffinata molto moderna, che va oltre i tradizionali codici automobilistici.

Con lunghezza (4,41 m) e larghezza (1,79 m) contenute per un veicolo del segmento C, Symbioz punta sull'agilità senza compromettere l'abitabilità né il volume di carico, uno dei principali vantaggi di quest'auto sul mercato. Con la sua versatilità, Symbioz si presenta come il compromesso ideale tra l'auto per la famiglia e il veicolo dalla spiccata agilità urbana. La panchetta posteriore, che consente uno scorrimento di 16 cm, offre ai passeggeri dei sedili posteriori un raggio alle ginocchia di 221 mm, mantenendo in questa configurazione un volume del bagagliaio di 492 litri. Quando i sedili posteriori non sono occupati da adulti, è possibile spostare in avanti la panchetta, ottenendo così un volume di carico superiore, fino a 624 litri e fino a 1.582 litri con i sedili posteriori completamente ripiegati (2/3-1/3).

L'accesso al pianale piatto è agevolato dall'assenza del bordo, caratteristica che consente di caricare facilmente anche gli oggetti più ingombranti.

Un punto di forza di Symbioz è il bagagliaio che, con un volume di carico che va da 492 a 624 litri in funzione della posizione assunta dalla panchetta scorrevole, è dotato di portellone motorizzato con sistema di apertura senza contatto.

Dall'interno, il conducente può aprirlo e chiuderlo con un apposito comando situato sul cruscotto. All'esterno, può attivare l'apertura e la chiusura premendo il pulsante elettrico sul bagagliaio, usando la chiave Keyless Entry o facendo passare il piede sotto il sensore del paraurti posteriore. Inaugurato con Rafale e Scenic E-Tech Electric, il tetto in vetro opacizzante Solarbay è una dotazione emblematica delle voiture à vivre Renault di ultima generazione. Rientra tra gli equipaggiamenti offerti su Symbioz, dimostrando quanto la marca sia fedele al suo Dna, che consiste nel dare accesso al meglio della tecnologia anche sui modelli di grande diffusione. Il conducente e i passeggeri possono scegliere tra quattro posizioni: tetto completamente trasparente, tetto completamente opaco, tetto trasparente davanti e opaco dietro oppure viceversa.



