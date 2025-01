Mercedes Winter Experience 2025, protagonisti suv GLE ed EQE

Ibridi o 100% elettrici i suv della Stella a Tre Punte sono egualmente garanzia di un comportamento dinamico sempre coinvolgente e sicuro, anche in condizioni climatiche estreme quali possono essere quelle invernali.

Ecco perché nello scenario del Parco Nazionale dello Stelvio, sul Passo Tonale e attorno a Ponte di Legno - luoghi raggiunti dopo una lunga e rilassante cavalcata da Milano - entrambi i suv Mercedes GLE ed EQE sono stati nelle loro diverse declinazioni (assieme alla iconica Classe G, di cui riferiremo domani) i grandi protagonisti della Winter Experience 2025.

Eredi della Classe M che nel 1997 ha dato origine ad un segmento di grande successo, attraverso un evoluzione che si è estesa anche alle versioni coupé, GLE ed EQE rappresentano l'offerta più completa ed esaustiva del mercato, anche in termini motorizzazioni.





Mercedes-Benz è, infatti, l'unico marchio al mondo ad offrire assieme la tecnologia diesel plug-in, quella benzina plug-in e quella 100% a batteria. Il portfolio, va ricordato, si completa attraverso le versioni high performance firmate Mercedes-AMG disponibile come mild-hybrid e full electric. Il suv GLE - e la sua declinazione GLE Coupé - sono adatte alla famiglia, al tempo libero, ai lunghi viaggi e naturalmente agli spostamenti di lavoro. E' dotato dell'efficiente trazione integrale 4matic (ampiamente apprezzata durante la Winter Experience) che garantisce piena sicurezza e piacere di guida anche in condizioni di scarsa trazione o in fuoristrada con pendenze fino al 100%.

La gamma di motori di GLE e GLE Coupé, tutte di serie con trazione 4Matic, è davvero ampia. Le versioni diesel sono proposte come 300 d mild hybrid 2.0 da 269 + Cv, come 350 de plug-in 2.0 da 197 + 156 Cv e come 450 d mild hybrid 3.0 da 367 + 23 Cv.

Ancora più ampia la scelta con alimentazione a benzina: si parte dalla 400 e plug-in 2.0 da 252 + 156 Cv per arrivare al top cioè la Mercedes-Amg GLE 63 S mild hybrid 4.0 da 612+22 Cv.

All'interno di questa forchetta troviamo la GLE 450 mild hybrid 3.0 da 381 + 22 Cv, la Mercedes-Amg GLE 450 mild hybrid 3.0 da 435 + 20 Cv e la Mercedes-Amg GLE 53 plug-in 3.0 da 449 + 170 Cv.

Secondo l'ultimo listino, la gamma GLE parte dagli 84.789 euro della 300 d mild hybrid a gasolio( 95.371 per la corrispondente variante a benzina) fino a toccare i 157.469 euro della Mercedes-Amg GLE 63 S mild hybrid 4.0. Per le GLE coupé i prezzi si collocano tra i 100.532 euro della 300 d e i 169.059 della Mercedes-Amg GLE 63 S.

Nei lunghi tratti innevati, ghiacciati e in off-road durante la Winter Experience con GLE ed EQE è stato possibile apprezzare un equipaggiamento progettato per l'uso in fuoristrada. Su tutto il pacchetto Off-Road Engineering che include una protezione del pianale e, in combinazione con le sospensioni pneumatiche Airmatic (optional) un assetto più alto di 30.

Inoltre nell'attuale generazione di Mbux a modalità Off-Road propone contenuti speciali come pendenza, angolo di rollio, bussola e angolo di sterzata trasformandoli in un'esperienza visiva.

Ad esempio quando la modalità Off-Road è attiva, il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo, comprese le ruote anteriori e la loro posizione di sterzata. La vista è composta dalle immagini della telecamera a 360°. Ciò che si ottiene è una sorta di cofano trasparente' è estremamente utile: consente al conducente di individuare meglio gli ostacoli, come grandi pietre o buche profonde.

Un cenno infine alla gamma dei suv 100% elettrici, composta da ben sei varianti tutte a batteria e con autonomie che possono arrivare a 660 km. Si parte dal modello EQE 300 con potenza di 180 kW (corrispondenti a 245 Cv) e si passa attraverso il suv 350+ anch'esso con sola trazione posteriore ai due 4Matic 350 (xx ) e 500 (350 kW / 476 Cv). Infine le due varianti AMG, solo 4Matic. Sono la EQE 43 da 350 kW / 476 Cv) e la EQE 53 che dispone di 460 kW cioè 626 Cv. Prezzi da 91.955 a 134.545 euro.

La guida su neve e ghiaccio è sorprendente, perché l'erogazione della coppia - molto progressiva - rende ancora più facile affrontare i tratti con minore aderenza. Consigliabile anche in questo caso l'optional delle sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione adattiva ADS+.

Naturalmente il Dinamic Select comprende - oltre ai programmi Eco, Comfort, Sport e Individual - quello spefico Offroad che ottimizza tutti gli elementi determinanti per la guida fuoristrada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA