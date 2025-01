La Bmw M2 di G-Power arriva a 700 CV

La Bmw M2 offre un mix di agilità e potenza per via del suo corpo vettura compatto e del motore 3 litri a 6 cilindri, sovralimentato, capace di erogare 480 CV che vengono scaricati a terra attraverso la trazione posteriore.

G-Power però ha deciso di sottoporre la coupé tedesca ad una cura di potenza attraverso tre pacchetti, che possono far salire il quantitativo di cavalli fino a quota 700. Un incremento notevole, ottenuto agendo su diversi elementi, tra cui il software di gestione del motore e la trasmissione, che è stata adattata alla maggiore potenza disponibile, oltre che ad una coppia massima di ben 840 Nm. Non mancano un impianto di scarico con un sound all'altezza delle aspettative, mentre il limitatore di velocità della vettura di serie è stato rimosso.



Per enfatizzare il potenziale velocistico della sua M2, G-Power propone elementi in fibra di carbonio che rendono più aggressivo ed aerodinamico il corpo vettura, tra questi spiccano il cofano motore con delle prese d'aria supplementari, che aiutano il 6 cilindri a respirare meglio, delle branchie per i passaruota, e la grande ala posteriore.

