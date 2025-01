Stilo inaugura la stagione WRC con oltre 60 piloti in gara

Ci siamo, la stagione WRC 2025 sta per iniziare con il tradizionale appuntamento del Rallye Monte-Carlo (22 al 26 gennaio), dove l'azienda italiana Stilo è presente con il nuovo casco Venti4 che debutta nella categoria WRC2. Confermato anche per quest'anno il supporto Stilo Racing Service con oltre 60 piloti in gara.

Stilo apre un nuovo capitolo della sua storia con il casco Venti 4, presentato lo scorso novembre, che si basa sul successo del rinomato Venti e offre la stessa tecnologia e le medesime caratteristiche sia nella versione Composite che in quella Carbon Puro Tech.

L'azienda di Bergamo, inoltre, prosegue la sua lunga collaborazione con Toyota Gazoo Racing WRT, supportando una nutrita schiera di concorrenti nella categoria Rally1: Elfyn Evans - Scott Martin, Sébastien Ogier - Vincent Landais, Takamoto Katsuta - Aaron Johnston, Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen e il nuovo arrivato Sami Pajari - Marko Salminen, campione WRC2 2024.

L'imponente elenco di piloti di punta di Stilo va oltre Toyota Gazoo Racing WRT: il campione del mondo 2019 Ott Tänak, in coppia con Martin Järveoja, sarà alla caccia del titolo con la Hyundai i20 N Rally1 del team Hyundai Shell Mobis WRT, mostrando ulteriormente la presenza di Stilo al vertice del rally.

La competizione sarà altrettanto accesa anche in WRC2, una categoria che punta a diventare il punto focale del campionato entro il 2027. Tra i piloti Stilo più noti ci sono Yohan Rossel - Arnaud Dunand sulla Citroën C3 Rally2 e Gus Greensmith - Jonas Andersson alla guida della Škoda Fabia RS Rally2. Le speranze italiane sono alte in WRC2 con Roberto Daprà - Luca Guglielmetti sulla Škoda Fabia RS Rally2 e Rachele Somaschini - Nicola Arena sulla Citroën C3 Rally2.



