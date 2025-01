Smog: bollino rosso a Parma, Reggio Emilia e Modena

Scattano le misure emergenziali per la qualità dell'aria nei comuni di pianura delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena: lo prevede il bollettino dell'Arpae regionale, fino a venerdì 24 gennaio, quando ci sarà una nuova rilevazione.

Le limitazioni alla circolazione sono per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni di pianura sopra i 30.000 abitanti. Inoltre scatta l'obbligo di non superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazione e i di 17 nelle attività artigianali e commerciali



Riproduzione riservata © Copyright ANSA