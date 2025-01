Opel cala tris di suv, efficienza e comfort per tutti i clienti

Con i nuovi Opel Grandland, Frontera e Mokka, Opel cala il tris di suv più giovane sul mercato e il modello giusto per tutti i gusti. Dal compatto Opel Mokka ulteriormente aggiornato a Opel Frontera, adatto alle famiglie, fino al nuovo top di gamma Opel Grandland, ogni suv è già disponibile all'ordine, con propulsioni potenti, efficienti ed elettrizzanti. Ciascuno dei tre nuovi arrivati è disponibile sia con motore elettrico che con motori ibridi a 48 volt efficienti e a risparmio di carburante. Disponibile anche come dinamico ibrido plug-in.

Il nuovo Opel Grandland non brilla solo per innovazioni come il nuovo Vizor 3D con logo Opel Blitz illuminato e scritta Opel illuminata sul retro, nonché i fari a matrice Intelli-Lux HD antiabbagliamento o il pratico Pixel Box per la ricarica induttiva dello smartphone. Il vincitore del Volante d'Oro 2024 è anche il primo modello Opel basato sulla piattaforma STLA Medium, nativa elettrica. I clienti di Opel Grandland Electric hanno già la possibilità di scegliere tra due varianti elettriche da 157 kW (213 CV), che spingono il Grandland da 0 a 100 km/h in 9 secondi e offrono un'autonomia adatta all'uso quotidiano e ai viaggi. Con la batteria da 73 kWh (capacità netta), il suv completamente elettrico può percorrere fino a 523 chilometri (Wltp). Su Opel Grandland Electric GS con una batteria da 82 kWh, l'autonomia aumenta fino a 582 chilometri (Wltp). E presto, la batteria da 97 kWh sarà in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri (Wltp) a zero emissioni locali.

Se i clienti desiderano guidare un suv elegante e compatto possono ordinare il nuovo Opel Mokka Electric con un motore elettrico da 115 kW (156 CV). Grazie ;al pacchetto efficiente, gli ingegneri sono stati in grado di garantire un'autonomia esemplare con le dimensioni compatte della batteria da 54 kWh.

Ciò significa che fino a 403 chilometri (Wltp) possono essere percorsi localmente senza emissioni. La posizione salvaspazio sotto il pavimento della batteria consente un baricentro basso e garantisce che il nuovo Opel Mokka Electric sia piantato saldamente sulla strada. E con 260 Newton metri di coppia disponibili immediatamente, l'auto elettrica a batteria offre grande accelerazione e un grande piacere di guida.

Allo stesso tempo, il nuovo Opel Mokka Electric è dotato di un infotainment all'avanguardia. Il bestseller ulteriormente sviluppato offre già di serie un display digitale informativo per il conducente da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande. Se il nuovo Opel Mokka è dotato di navigazione integrata, gli aggiornamenti delle mappe vengono caricati nel sistema over-the-air.

Come su Opel Grandland, il sistema può ora apprendere e suggerire autonomamente destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del profilo del conducente collegato grazie a ChatGpt (disponibile con Connected Navigation). Infine, il nuovo Opel Frontera non si distingue solo per il suo design robusto e flessibile e per le numerose soluzioni pratiche negli interni. Il nuovo arrivato adatto alle famiglie rende anche la guida quotidiana e i viaggi di vacanza un piacere grazie alle sue motorizzazioni.

In linea con l'approccio Greenovation di Opel, ogni Opel Frontera è elettrificato. I clienti che desiderano viaggiare localmente a zero emissioni possono già ordinare Opel Frontera Electric con motore elettrico da 83 kW (113 CV) e batteria da 44 kWh (netti) e percorrere fino a 305 chilometri (secondo Wltp) senza sosta per la ricarica. In vista di raggiungere circa 400 chilomentri (autonomia preliminare secondo Wltp) in versione Long Range.



