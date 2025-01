Mazda CX-60 si aggiorna nello stile e nel comfort di guida

L'ultima evoluzione di CX-60 si focalizza su eleganza, comfort ed efficienza. Il suv giapponese viene aggiornato con la versione Model Year 2025 che propone due nuovi allestimenti (Homura Plus e Takumi Plus) e una gamma motori ibrida benzina e diesel con potenze che raggiungono i 327 CV a un prezzo di listino che parte da 53.850 euro.

La cura dei dettagli del marchio di Hiroshima su CX-60 MY2025 si traduce in un abitacolo con particolari di qualità, come i sedili in pelle Nappa nera associati a rivestimenti della plancia in similpelle Cordovan, nonché tunnel centrale e portiere con un nuovo rivestimento e cielo dell'abitacolo di colore nero. Infine, nella gamma colori della carrozzeria viene introdotto lo Zircon Sand Metallic.

Il comfort di bordo viene migliorato grazie alla presenza del sistema di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e alla configurazione multilink al posteriore. Inoltre, le molle posteriori più morbide e gli ammortizzatori migliorati nello smorzamento promettono una guida piacevole.

La gamma motori comprende ora l'ibrido Plug In e-Skyactiv G da 327 CV con coppia massima di 500 Nm e l'ibrido diesel e-Skyactiv D con tecnologia M Hybrid 48 V sia da 200 CV e 450 Nm di coppia (associato alla trazione sulle sole due ruote motrici posteriori) sia da 249 CV e 550 Nm di coppia (associato alla trazione integrale i-Activ AWD). Tutte le motorizzazioni sono associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti.

Per chi volesse, sono ancora disponibili alcuni esemplari del precedente modello a prezzi promozionali che partono da 44.870 euro per la versione CX-60 e-Skyactiv D 200 CV Prime Line, con possibilità di avere anche un minitasso dedicato in caso di acquisto con Mazda Advantage.



