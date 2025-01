In Piemonte e Valle d'Aosta controllati oltre 120mila veicoli

Per il controllo di strade e autostrade di Piemonte e Valle d'Aosta, inclusi i due trafori internazionali del Frejus e del Monte Bianco, sono state impiegate 45.264 pattuglie che hanno proceduto ad accertamenti per 259.266 persone, 120.443 veicoli (di cui 48.807 mezzi pesanti e 1.294 autobus) e contestato 143.964 infrazioni, di cui 18.136 violazioni accertate per eccesso di velocità. È quanto emerge dai dati 2024 della polizia stradale di Piemonte e Valle d'Aosta.

Le patenti ritirate sono state 4.036 e 4.053 le carte di circolazione. Il totale dei punti patente decurtati ammonta a 185.369. I conducenti controllati con etilometri sono stati 120.443, di cui 1.390 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre delle circa 300 persone sottoposte a controllo per utilizzo di sostanze stupefacenti, 93 sono state sanzionate.

I veicoli sequestrati per la confisca ammontano a 846. Gli incidenti rilevati sono stati 4.656, con 28 persone decedute (dato in calo del 32% rispetto al 2023) e 1.371 con feriti (di cui 887 in autostrada e 484 in viabilità ordinaria), con un totale di 2.047 persone ferite (dato in aumento dell'8% rispetto al 2023). Sono 59 le persone sottoposte ad arresto o fermo e 1.544 quelle denunciate.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 563, di cui 198 autofficine, 185 autorivendite, 70 autoscuole, 68 carrozzerie, 10 agenzie di pratiche automobilistiche. Sedici esercizi sono risultati abusivi e 292 irregolari. Tra le infrazioni rilevate, 387 hanno avuto carattere amministrativo e 59 di rilevanza penale. Sono state inoltre eseguite 166 segnalazioni ad altri enti pubblici.

Tra le campagne di sensibilizzazione portate avanti nel 2024 dalla polizia stradale ci sono "Icaro", "Bici Scuola" e altre iniziative di educazione stradale, che hanno raggiunto circa 29.300 studenti in oltre 230 scuole presenti in Piemonte e Valle d'Aosta.



