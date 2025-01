Folla di tifosi, fra Hamilton e Ferrari è subito amore

ll grande giorno è arrivato: Lewis Hamilton debutta in Ferrari sulla pista di Fiorano. Un evento storico a cui non hanno voluto mancare tanti tifosi della Rossa che nonostante freddo e nebbia (presente nelle prime ore del mattino) affollano gli spazi adiacenti il tracciato con bandiere, striscioni e cori per il sette volte campione del mondo ma anche per Charles Leclerc.

Hamilton ha cominciato a girare questa mattina, poi lascerà il posto al monegasco. I due si alterneranno alla guida della SF-23 e della F1-75. Non si tratta dunque della nuova vettura che invece verrà presentata il 19 febbraio (il 18 l'evento di Londra dove verranno svelate tutte le nuove livree dei team), ma è comunque un modo per prendere o riprendere confidenza con la pista in vista del Mondiale che scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne.



L'uscita di Hamilton in programma a Fiorano rientra in quelli che il regolamento sportivo definisce come TPC, acronimo di Testing of Previous Cars, ossia i test con le vetture degli anni passati. In queste circostanze le squadre possono utilizzare monoposto datate di almeno 2, 3 o 4 anni, in questo caso risalenti quindi al 2021, 2022 o 2023.

Il total red era atteso, ma per la sua prima in Ferrari Lewis Hamilton ha aggiunto un'altra nota di colore. Il sette volte campione di formula 1 per i primi giri al volante di una monoposto del Cavallino Rampante si è presentato a Fiorano con un casco giallo che ha prontamente postato sui social con la scritta 'and yellow': un ritorno agli inizi con un omaggio al colore che ha benedetto il suo esordio nel Circus nel 2007, anno dell'ultimo mondiale vinto dalla Ferrari. Il britannico ha percorso 30 giri tra gli applausi dei molti tifosi che lo hanno accolto a Fiorano, nonostante il meteo non favorevole.

"Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita". Hamilton racconta l'emozione dell'esordio in pista a Fiorano. "Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato una F1. Quasi 20 anni dopo ho provato di nuovo le stesse emozioni".

"Sapevo già, da osservatore esterno, quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai tifosi - ha aggiunto Hamilton -.

Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare. Sono incredibilmente grato per l'affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello in questa settimana. C'è molto lavoro da fare, ma non vedo l'ora di iniziare".



