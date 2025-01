DS partner ufficiale della Paris Fashion Week

DS Automobiles è protagonista della Paris Fashion Week, dove, fino a giovedì 30 gennaio, una flotta di quindici DS 7 Plug-in hybrid con il logo della manifestazione sarà deputata ad accompagnare sia i personaggi di spicco del mondo della moda, che i giornalisti e gli influencer, lungo le strade parigine. Con le due power unit, rispettivamente da 225 e 360 CV, le DS 7 ibride alla spina potranno muoversi a zero emissioni per una distanza di 81 km, offrendo un'esperienza di viaggio sostenibile.

All'interno faranno sfoggio di materiali di qualità e di dettagli, come la trama dei sedili che richiama il cinturino di un orologio, o le cuciture Pearl, tesi a sottolineare l'affinità tra il brand premium francese ed il variopinto universo della moda. Si rinnova dunque una partnership iniziata nel 2019, con le vetture DS che trovano nella kermesse parigina un ambiente in cui muoversi in sintonia.



