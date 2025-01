Cupra e Pertamina Enduro VR46 Racing Team ancora insieme

Cupra e Pertamina Enduro VR46 Racing Team ufficializzano il rinnovo della loro collaborazione, che dura da quattro anni e si è consolidata sulla passione e le performance condivise. Il brand di Barcellona sarà ancora una volta il partner automobilistico ufficiale del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e della VR46 Riders Academy per la stagione 2025.

Nell'ambito di questa alleanza, il logo Cupra sarà presente sulle livree delle Ducati Demosedici GP in gara, così come sulle tute e i caschi dei piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Nato dalla condivisione di una filosofia e dal forte spirito di squadra, il sodalizio tra i due brand è iniziato come collaborazione con la fucina di giovani talenti che è la VR46 Riders Academy e si è consolidato portando al percorso in comune con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ora rinnovato per altri due anni. In qualità di partner automotive ufficiale del Team e dell'Academy, il brand ha consegnato una flotta di dieci nuove Cupra Formentor VZ 2.0 TSI da 333 CV nella sede di Tavullia (PU) ai piloti e ai manager delle due squadre.

A consegnare le chiavi delle nuove vetture è stato Pierantonio Vianello, direttore Cupra Italia, alla presenza di Alessio Salucci (Uccio) e Pablo Nieto, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e di Carlo Casabianca, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Celestino Vietti-Ramus e Andrea Migno per la VR46 Riders Academy.

"Inseguendo i nostri sogni e la nostra passione, anche quest'anno affiancheremo queste due squadre di giovani e talentuosi piloti, guidate da un management che ha saputo far crescere un progetto entusiasmante come VR46 Riders Academy e raggiungere la massima categoria della competizione con VR46 Racing Team. Li seguiremo nelle loro sfide e li supporteremo nella loro evoluzione continua", ha dichiarato Pierantonio Vianello, direttore Cupra Italia. "Siamo molto orgogliosi di poter confermare anche per il 2025 la nostra collaborazione con Cupra, un brand internazionale che rispecchia la nostra filosofia racing. Cupra è uno dei brand che ha avuto fiducia in questo progetto del team in MotoGP dall'inizio, per questo voglio fare un ringraziamento speciale a Pierantonio e al suo team. La solidità del nostro rapporto è ancora una volta simbolo degli obiettivi che sia Cupra sia il Pertamina Enduro VR46 Racing Team si pongono per questa nuova stagione, che siamo sicuri sarà ricca di successi. Non vediamo l'ora di poter guidare queste nuove Cupra Formentor VZ in Italia e in Europa, dove ci recheremo per portare il marchio Cupra in ogni gara del campionato MotoGP", ha affermato Alessio Salucci, Team Director di Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

