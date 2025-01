Aci, concluso Corso di Guida Sicura per Polizia Locale Como

Si è concluso oggi il corso di Guida Sicura Master Auto destinato agli operatori della Polizia Locale del Comune di Como. L'iniziativa, promossa dall'Automobile Club Como in collaborazione con la Polizia Locale della città, rientra nel quadro delle attività per la promozione della sicurezza stradale organizzate già da alcuni anni dall'ente di Viale Masia. In totale sono stati organizzati tre corsi formativi, che hanno visto la partecipazione di 25 operatori, tra ufficiali e agenti della Polizia Locale.

Il corso si è svolto presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate, con la supervisione di istruttori qualificati di ACI Vallelunga, e ha combinato sessioni teoriche e pratiche. La formazione ha adottato un approccio innovativo, differenziandosi dai tradizionali corsi di guida sicura. Gli agenti sono stati coinvolti in simulazioni di situazioni reali che potrebbero incontrare durante il loro servizio quotidiano, grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate che hanno garantito la massima sicurezza durante l'addestramento.

L'approccio utilizzato nel programma, che prevede l'osservazione degli esercizi da parte degli istruttori da bordo area e la comunicazione via radio, ha permesso ai partecipanti di allenare le proprie reazioni istintive, migliorare la consapevolezza dei propri limiti e sviluppare una maggiore percezione del pericolo.

Presente a Lainate all'ultima giornata del Corso il Presidente ACI Como Enrico Gelpi che ha dichiarato: "Ringrazio la Polizia Locale di Como e il suo Comandante Vincenzo Aiello per aver scelto l'ACI per un corso di formazione di guida sicura nel centro ACI Vallelunga di Lainate degli agenti che si trovano quotidianamente a guidare le auto di servizio nella nostra città, spesso in situazioni di emergenza e con il traffico composito e spesso caotico che si trovano ad affrontare tra auto, bus, motociclisti, ciclisti e pedoni. La partecipazione a questi corsi di formazione è anche un segnale importante della professionalità e competenza che contraddistinguono il Corpo di Polizia Locale di Como e un esempio per tutta la collettività per la consapevolezza che la preparazione alla guida sicura non è mai scontata e va sempre perseguita."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA