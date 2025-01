24 Ore di Daytona, grande attesa per la gara americana

Nella giornata di sabato scatterà la 24 Ore di Daytona, giunta alla 63esima edizione, alla quale parteciperanno 4 classi di vetture; nello specifico si tratta delle GTP, delle LMP2, delle GTD e delle GTD Pro.

La prima categoria annovera 12 hypercar, tra cui quattro Porsche 963, gestite da tre team diversi, che sfideranno tre Cadillac V-Series, due Bmw M Hybrid V8, due Acura ARX-06 ed una Lamborghini SC63. Stesso numero di auto anche tra le LMP2, che sono delle Oreca 07 affidate ad 11 squadre differenti. Inoltre, saranno in gara 15 vetture nella classe GTD Pro e 22 in quella GTD, con 9 case automobilistiche, precisamente Aston Martin, Bmw, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, Mercedes-AMG, e Porsche con almeno un'auto in entrambe le categorie.

Sul canale YouTube IMSA, su IMSA TV, e su Radio LeMans le qualifiche, divise per classi, scatteranno domani 23 gennaio, dalle 20:10, venerdì sarà la volta delle prove libere 2 e 3, rispettivamente alle 00:30 ed alle 17:30, mentre sabato alle 19:40 prenderà il via la gara a cui parteciperanno, tra le hypercar della categoria GTP, anche gli Italiani Gimmi Bruni, Mirko Bortolotti e Raffaele Marciello, rispettivamente su Porsche 963, Lamborghini SC63, e Bmw M Hybrid V8.



