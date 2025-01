Subaru Solterra è la nuova safety car del mondiale Superbike

Subaru ha annunciato di aver avviato una partnership triennale con il Motul FIM Superbike World Championship, il mondiale riservato alle due ruote derivate dalle moto di serie. Nelle competizioni di questa popolare categoria, il Suv 100% elettrico Solterra sarà la safety car ufficiale: si tratta di un'anteprima assoluta per un veicolo elettrico nella WorldSBK. Spinta da 2 motori elettrici, uno per ogni asse, la Solterra sfrutta la trazione integrale permanente per offrire controllo e sicurezza in qualsiasi condizione.

La nuova safety car EV sarà impegnata nelle valutazioni delle condizioni delle piste prima che le moto prendano parte alle prove ed alle competizioni, ed interverrà in gara in caso di interruzioni. La collaborazione di Subaru nella serie andrà oltre la pista, visto che, ad ogni appuntamento, ci saranno delle attività pensate per i media e gli appassionati del brand, ed un'area ospitalità in cui scoprire la vettura ed effettuare dei test drive.

"La ricca tradizione agonistica di Subaru - ha affermato David Dello Stritto, general manager di Subaru Europe - rende il campionato WorldSBK un abbinamento perfetto per il nostro marchio".

