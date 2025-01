Scoperto deposito di auto rubate, denunciato 55enne nel Leccese

Un'area recintata, occultata da un muro alto, utilizzata come parcheggio e officina per auto e pezzi di ricambio rubati. E' ciò che hanno scoperto gli agenti del commissariato di Taurisano, in provincia di Lecce. Il proprietario, un uomo di 55 anni di Casarano, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, riciclaggio e violazione delle norme sulla tutela ambientale. Nel corso di una prima ispezione è notata la presenza di un'Alfa Romeo Stelvio risultata rubata alcuni giorni prima nel parcheggio di un ipermercato di Casarano.

Successivi accertamenti hanno permesso di scoprire numerosi altri automezzi e pezzi meccanici stoccati. All'interno dell'area è stato trovato anche un edificio abusivo nel cui garage seminterrato era stata ricavata un'officina adibita allo smontaggio di autovetture di probabile provenienza illecita. In particolare, i poliziotti hanno scoperto la presenza di una Fiat 500 smembrata la cui carrozzeria era stata tagliata in più pezzi. L'auto è risultata rubata il 9 gennaio scorso a Tricase .





