Raffinatezza sofistica, cifra stilistica del design di Symbioz

Un equilibrio delle proporzioni ottenuto grazie al generoso sbalzo posteriore che bilancia la verticalità del frontale. Sono questi i due punti focali che definiscono la nuova cifra stilistica di Renault, una sorta di raffinatezza sofisticata.

Progettato sulla versione allungata della piattaforma CMF-B di Clio e Captur (segmento B), ma anche di Arkana (segmento C), Symbioz ha proporzioni equilibrate. Persino lo sbalzo posteriore, che garantisce il volume del bagagliaio, conferisce fluidità alle linee generali.

Il posteriore è bilanciato dalla parte anteriore moderna ed assertiva, dove l'alto cofano orizzontale incontra il frontale verticalizzato. Le linee scultoree del nuovo linguaggio stilistico di Renault, visibili all'anteriore e al posteriore di Symbioz, incorniciano le fiancate trattate con delicatezza e sobrietà. Il frontale ed il posteriore sono caratterizzati da spigoli pronunciati che, colpiti dalla luce, strutturano i volumi con sfaccettature, conferendo così alle forme una certa raffinatezza. Il nuovo logo Renault è onnipresente: completo, al centro della calandra, tagliato in due verticalmente per creare la firma luminosa oppure motivo che anima la grafica della griglia.

Il design di Symbioz è completato dalle grandi ruote da 19'' delle versioni Esprit Alpine ed Iconic. Tutti i cerchi (da 18 e 19'') sono nuovi ed esclusivi per questo modello. Hanno un design ingegnoso che gioca sugli effetti grafici dinamici per dare l'illusione che la ruota sia in movimento, anche quando è ferma.

I fari allungati orizzontalmente conferiscono all'auto uno sguardo penetrante. Sono collegati da una fascia nera che alleggerisce visivamente la superficie del frontale, dando un'impressione di maggiore ampiezza del veicolo. La fascia nera fa da contraltare alla fascia inferiore in tinta carrozzeria.

L'effetto specchio si estende anche ai rispettivi motivi.

Il posteriore ha un volume scolpito, generoso e dinamico, molto movimentato dalla luce. I fari ampliano al massimo la larghezza, conferendo grande presenza visiva al veicolo e preservando, al tempo stesso, la sua capacità di infilarsi in strade strette. Il portellone posteriore verticale lascia presagire un'abitabilità generosa all'interno. Tra le sette tinte proposte, Symbioz inaugura il nuovo e vibrante Blu Mercure. L'emblematico Rosso Passion è il colore offerto gratuitamente dal configuratore, dove compaiono altre cinque tinte: Bianco Nacré, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Grigio Aviation e Blu Iron.



