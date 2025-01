Frejus chiuso ai Tir, coda di 10 chilometri verso Monte Bianco

Con la temporanea chiusura del tunnel autostradale del Frejus per "problemi tecnici alla rete antincendio" sulla rete autostradale francese, i mezzi pesanti e i bus diretti oltralpe vengono reindirizzati verso il traforo del Monte Bianco. Tra il casello di Aosta Gran San Bernardo e quello di Chatillon si sta formando una coda in costante crescita - al momento è di dieci chilometri - per via delle operazioni di regolazione del traffico degli autoarticolati in atto presso l'area dedicata di Pollein (Aosta). Lo segnala la concessionaria autostradale Sav, che gestisce il tratto di autostrada A5 tra Quincinetto (Torino) e il capoluogo valdostano.

Sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco al momento non sono segnalati rallentamenti, mentre su quello francese il tempo d'attesa stimato è di un'ora. "In relazione alla chiusura temporanea ai mezzi pesanti del Tunnel del Frejus per un problema tecnico in una galleria della viabilità della Val Maurienne, e alla conseguente intensificazione del traffico dei mezzi pesanti in direzione Tunnel del Monte Bianco, sono state disposte alcune misure di regolazione del traffico lungo l'autostrada A5. In particolare, è stata istituita l'uscita obbligatoria a Morgex per i mezzi leggeri. Inoltre, i Tir vengo fermati a Sud della stazione Aosta Est, sulla corsia di emergenza, mentre a Châtillon sarà possibile l'istituzione dell'uscita obbligatoria dei mezzi leggeri, nel caso si rendesse necessario lo stoccaggio dei mezzi pesanti su due corsie, a valle del casello di Aosta Est". Lo comunica il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

