Fondazione Eni Mattei, elettriche in calo anziché aumentare

"I dati restituiscono un quadro con tinte particolarmente fosche per le politiche dell'Unione. Le vendite di autovetture elettriche nel 2024 al posto di aumentare sono diminuite. L'esatto contrario degli obiettivi su cui nei prossimi giorni verrà avviato il dialogo strategico tra le case automobilistiche e la Commissione". Così Antonio Sileo, direttore del Programma di ricerca Sustainable Mobility (SuMo) presso la Fondazione Eni Enrico Mattei commenta i dati diffusi dall'Acea.

"Il fatto che nei primi 5 mercati nazionali dell'Unione Europea - Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia - che da soli rappresentano il 72% delle immatricolazioni totali le vendite di auto elettriche siano andate molto male o male, con l'eccezione della Spagna (dove però molto ha pesato l'exploit di dicembre dovuto al timore della fine del piano di incentivazione) - osserva Sileo - impone la presa d'atto che preferenze e abitudini dei consumatori che non stanno cambiando come sperato. Come dimostrano anche le flessioni registrate in mercati, come la Svezia, dove la quota delle elettriche ha già raggiunto quote significative: oltre un terzo delle vendite totali. C'è il concreto rischio che i consumatori più propensi ad acquistare vetture elettriche l'abbiamo già fatto e gli altri, la stragrande maggioranza, non abbiano intenzione di farlo, nonostante l'offerta sia in continua crescita, con sempre più modelli tra cui scegliere".



