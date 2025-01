F1, Hamilton e la rincorsa del titolo a 40 anni

L'arrivo di Hamilton a Maranello, vestito con uno stile impeccabile è già parte della storia della F1, un'immagine emozionante per la sfida che rappresenta. Il pilota più titolato in attività pronto a correre con il team più iconico della massima formula, un binomio capace di accendere la passione per questo sport come pochi altri, che si porta dietro un interrogativo: un pilota di 40 anni potrà riportare il mondiale in Ferrari? In una F1 come quella attuale l'età media si sta abbassando rapidamente, ma i piloti d'esperienza, si veda Alonso, sono ancora capaci di fare la differenza con una monoposto adeguata. Quindi, considerando la cura di Hamilton per la preparazione fisica, il campione di Stevenage non dovrebbe avere problemi ad affrontare altre stagioni ad altissimo livello.

La storia ci insegna che andando indietro nel tempo, era possibile vincere il titolo mondiale anche a 46 anni, come fece Juan Manuel Fangio nel 1957, ma erano altri tempi, e l'argentino iniziò a correre a 38 anni compiuti. Prima di lui, fu Nino Farina a vincere a 43 anni, nel lontano 1950. Risalendo le annate verso una F1 più moderna, si scopre che nel 1966 Jack Brabham vinse all'età di 40 anni. Mentre Mansell, il leone inglese, si aggiudicò il titolo piloti con la Williams nel 1992 a 39 anni e Prost, l'anno dopo, ottenne lo stesso risultato a 38 anni. Già negli anni '90 le F1 richiedevano una certa preparazione fisica, per cui Hamilton a 40 anni con una Ferrari in grande spolvero potrebbe compiere l'impresa. La scorsa stagione, a Silverstone, ha riassaporato anche il gusto della vittoria che gli era mancata da due anni e mezzo, e le motivazioni non gli mancano.

Troverà nel box il suo primo avversario, il 27enne Charles Leclerc, che ha la stessa età del campione del mondo in carica Verstappen, e sarà chiamato alla sfida con il duo della McLaren composto da Norris e Piastri, rispettivamente di 25 e 23 anni, e con il suo veloce ex compagno di team, il 26enne Russell.

Inoltre, affronterà in pista il rookie che ha preso il suo posto in Mercedes, il giovanissimo Kimi Antonelli, in F1 a soli 18 anni, ma troverà tra i cordoli anche un pilota con più anni di lui, Alonso, che a 43 anni è ancora competitivo.

