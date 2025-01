Codacons, ancora aumenti per benzina, pieno 3,5 euro in più

Ancora rincari per i carburanti alla pompa, con il prezzo medio della benzina che, secondo i dati diffusi oggi dal Mase, si è attestato nell'ultima settimana in Italia a 1,823 euro al litro, mentre il gasolio è salito a 1,726 euro/litro.

Lo scrive il Codacons che sta monitorando l'andamento dei listini dei carburanti e le ripercussioni a carico degli automobilisti.

Rispetto all'ultima settimana di dicembre la benzina è rincarata del 3,8%, mentre il gasolio è salito del 4,2%. - analizza il Codacons - Questo significa che in pochi giorni la spesa per un pieno di verde è aumentata di circa 3,4 euro, mentre per un pieno di diesel si spendono 3,5 euro in più. Se si considera una media di due pieni al mese, l'aggravio per un automobilista raggiunge ai listini attuali +81 euro annui per una vettura a benzina, +84 euro per un'auto diesel.

A tali costi andranno poi aggiunti gli effetti indiretti legati all'aumento dei prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati, che risentono dei rincari dei carburanti sulla rete e che rappresentano un ulteriore aggravio di spesa a carico delle famiglie. - aggiunge il Codacons - Ci aspettiamo ora un intervento del governo per frenare la corsa dei listini alla pompa, e ricordiamo che l'incremento dei prezzi di benzina e gasolio, se da un lato danneggia famiglie e imprese, dall'altro aumenta le entrate per le casse statali grazie alla tassazione che pesa sui carburanti nel nostro Paese".



Sottosegretario Bergamotto, prezzi della benzina sono inferiori rispetto al 2023

"Questo governo sta mettendo in atto ogni azione utile per affrontare il costo del petrolio alla luce del contesto geopolitico e delle guerre. In base ai dati elaborati dall'Osservatorio prezzi Mimit il costo alla pompa della benzina è stato 1,82 al litro e gasolio 1,72. Numeri che risultano essere sensibilmente inferiori rispetto ai valori medi del 2023 e in linea rispetto a quelli del 2022". Lo ha detto la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto durante un'interrogazione a risposta immediata alla commissione Trasporti della Camera, rispondendo a una domanda sull'aumento del costo del carburante. "Nel 2022 il governo si è trovato a dover adottare misure straordinarie che hanno avuto un impatto pesante sui conti pubblici rendendo impossibile una stabilizzazione dei costi energetici - ha aggiunto -. Con riferimento agli aumenti dell'aliquota di accisa, il Mef ha informato che gli stessi si sono verificati a dicembre 2022 e non a dicembre 2023, pertanto nel 2024 le aliquote di questi prodotti non sono variate rispetto a quelle vigenti nel 2023. Inoltre gli oneri nelle riduzioni delle aliquote sono stati coperti attraverso le maggiori entrate dell'Iva derivanti dalla variazione del prezzo internazionale del petrolio greggio e mediante risorse aggiuntive reperite ad hoc. Il ripristino dell'aliquota ordinaria per il gasolio e il Gpl a uso carburazione, nonché della benzina, dal gennaio 2023 non ha determinato un extragettito di natura fiscale". "Anche nel quarto trimestre del 2024 è stato previsto un rimborso di 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio consumato tra primo ottobre e 31 dicembre 2024 per le imprese del settore - ha ricordato -. Le domande per accedere a questo rimborso possono essere presentate dal primo al 31 gennaio 2025. Inoltre il governo ha avviato un dialogo costante con le associazioni di categoria e gli operatori del settore per monitorare l'efficacia di queste misure e valutare ulteriori interventi volti a sostenere l'autotrasporto italiano".

