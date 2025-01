Addio alle esenzioni sul bollo per le auto ibride in Liguria

La Regione Liguria non intende tornare indietro sulla decisione assunta nell'ultimo bilancio di non rinnovare le esenzioni sul bollo per le auto ibride di nuova immatricolazione a partire dal 2025. Lo ribadisce l'assessore all'Ambiente della Regione Liguria Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna. Giampedrone ricorda che l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ibridi in Liguria "è durato 9 anni rispetto alla media nazionale di 5, per sua natura è una misura una tantum, quando l'abbiamo introdotta non abbiamo mai detto che sarebbe stata perenne e oggi dobbiamo tenere conto anche delle esigenze di bilancio". Il gettito medio dell'esonero ammonta a circa 3,9 milioni all'anno. Nel 2015 sono state 550 i nuovi proprietari di auto ibride in Liguria che ne hanno beneficiato, oggi sono 15.437 i veicoli ibridi circolanti in Regione, con un aumento del 1.600% in nove anni. "L'esonero, valido per un periodo di tre anni dalla data di immatricolazione del veicolo, è scaduto senza essere rinnovato per i nuovi acquirenti - denuncia Sanna -. La mancata proroga dell'agevolazione incide negativamente sul livello di attrattività dei veicoli ibridi rispetto ai veicoli tradizionali, potenzialmente rallentando il processo di decarbonizzazione del parco auto regionale". "La diffusione di veicoli a basse emissioni rappresenta un elemento chiave per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030, la Regione Liguria deve dare un segnale per diminuire l'inquinamento, - sollecita il capogruppo dem - serve un aiuto reale alle famiglie che oggi acquistando auto ibride".





