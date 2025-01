Traffico di pezzi di auto rubate, 6 arresti nel nord Barese

Sei persone, tre originarie di Cerignola (Foggia) e tre di nazionalità straniera, sono state arrestate dalla polizia a Canosa di Puglia, nel nord Barese perché accusate di traffico internazionale di pezzi di auto rubate. Le accuse, contestate a vario titolo e in concorso, sono riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso degli accertamenti, coordinati dalla Procura di Trani, gli agenti avevano notato che in un capannone abbandonato che si trova a ridosso della provinciale 231 in territorio di Canosa, in pieno giorno c'era un costante andirivieni di auto e mezzi pesanti. Quando hanno fatto irruzione hanno trovato gli indagati intenti chi a smontare pezzi di auto di lusso, chi a impacchettarli e chi a caricarli su un mezzo pesante guidato da un cittadino lituano pronto a portare, secondo chi indaga, il carico all'estero. È stato inutile il tentativo di fuga, i sei sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato.

Nell'immobile sono state trovate 25 auto di grossa cilindrata e di lusso, tutte rubate, diverse parti meccaniche e di carrozzeria, attrezzi vari per lo smontaggio e l'imballaggio per un valore complessivo pari a 4 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, la vendita dei pezzi ottenuti avveniva anche on line. Il capannone è stato sequestrato.



