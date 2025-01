Nuovo parco auto per la polizia municipale di Napoli

Nuove auto per la polizia municipale del Comune di Napoli per rafforzare la presenza sul territorio. Da oggi il parco auto in forze alla polizia locale sarà composto da 133 unità (8 Fiat Tipo e 125 Citroen C3): alle 81 auto già in servizio, se ne aggiungono dunque 52.

L'investimento messo in campo dall'amministrazione - come sottolineato - costituisce un ulteriore tassello del piano di potenziamento del corpo e risponde alla volontà dell'amministrazione di garantire una città più sicura e interventi rapidi ed efficaci. "Con il nuovo parco auto miglioriamo la capacità logistica della polizia locale e i servizi di sicurezza - ha spiegato l'assessore con delega alla polizia municipale, Antonio De Iesu - delle133 autovetture, 105 hanno la livrea del corpo perché la percezione di sicurezza da parte dei cittadini passa anche attraverso la visibilità. Stiamo facendo il massimo sforzo possibile con le risorse a disposizione: abbiamo fatto un concorso e a fine febbraio entreranno nell'organico 60 nuovi vigili a tempo indeterminato ed altri a tempo determinato". L'aumento dei mezzi a disposizione - ha evidenziato il comandante, Ciro Esposito - "ci consente di avere maggiore flessibilità. E' una necessità condivisa con l'amministrazione perché avere più risorse sul territorio ci permette di spostarle nel minor tempo possibile". Diverse sono le attività in cui la polizia locale è impegnata sul territorio e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 sono stati 681.860 i verbali elevati, di cui oltre 35mila contestati ai trasgressori; 1.369 le persone individuate alla guida senza patente;1.800 le infrazioni per passaggio con semaforo rosso; 500 le violazioni per eccesso di velocità; 53.700 le sanzioni per guida senza casco; oltre 4600 i veicoli in circolazione senza copertura assicurativa; 14.600 i veicoli prelevati con carro attrezzi per soste irregolari; 2.882 i mezzi abbandonati rimossi. Inoltre, dallo scorso 14 dicembre, a seguito delle nuove restrizioni previste dal codice della strada, gli agenti della municipale hanno intensificato i controlli che hanno portato a 62 verbali elevati per l'uso del cellulare alla guida; a 10 sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e a 6 casi accertati di circolazione su monopattini elettrici senza casco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA