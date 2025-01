I piloti Ducati Bagnaia e Márquez a bordo di nuova Audi RS 3

Madonna di Campiglio, località dolomitica in Trentino legata al Brand Audi da una partnership che dura da 12 anni in un percorso mirato a innovare sul fronte della mobilità sostenibile con un approccio sistemico sul territorio, torna protagonista in occasione della terza edizione di "Campioni in pista", l'evento firmato Ducati, premium brand di AUDI AG, per la presentazione del Ducati Lenovo Team e della nuova stagione del Campionato Mondiale MotoGP 2025.

A sottolineare la vocazione sportiva che unisce i due Brand del Gruppo Audi, ad accogliere gli ospiti del Palacampiglio è stata esposta nuova Audi RS 3, icona di design e sportività, in anteprima italiana.

Vettura in grado di appassionare tanto nell'utilizzo quotidiano quanto tra i cordoli in pista, Audi RS 3 ha accolto a bordo driver d'eccezione. Per raccontarne la sportività si sono alternati al volante della compatta dream car, i piloti Ducati Francesco Bagnaia e Marc Márquez, assieme a Dindo Capello, Ambassador Audi, 3 volte vincitore dell'iconica 24 ore di Le Mans, in uno scambio di prospettive fra il mondo delle due e delle quattro ruote.

