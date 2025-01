Defender OCTA base del programma rally-raid del marchio

Sarà la Defender OCTA, ovvero il modello di punta in termini di prestazioni della famiglia Defender, la basa sulla quale verranno costruite le Defender da competizione che parteciperanno alla Dakar e al FIA World Rally Raid Championship a partire dal 2026.

La variante di modello è stata scelta per le capacità dimostrate su tutti i terreni. La Defender più veloce e capace mai realizzata, sarà quindi a base del programma di rally-raid del marchio britannico che gareggerà con due veicoli da competizione in tutti e cinque i round del FIA World Rally-Raid Championship (W2RC) nella categoria 'Stock' per i veicoli di serie e con tre veicoli nell'evento di punta del campionato, il Rally Dakar, a partire dal 2026.

Entro il 2026 entreranno anche in vigore i nuovi regolamenti volti a rendere la categoria 'Stock' più competitiva. Le maggiori prestazioni consentite da questi nuovi regolamenti renderanno anche la categoria Stock adatta a dimostrare le capacità della Defender.

"Affrontare l'evento rally-raid più impegnativo al mondo - ha dichiarato Mark Cameron, managing director di Defender - rappresenta il test definitivo per quella che, ad oggi, è la nostra Defender più estrema mai realizzata. Sappiamo che la Dakar sarà una sfida immensa, ma la Defender OCTA combina prestazioni enormi con le caratteristiche capacità e durata della Defender, ovvero le basi perfette per quello che, sono certo, sarà un veicolo rally-raid altamente competitivo".

Il cuore della Defender OCTA è la robusta piattaforma D7x (x per Extreme). Basata sulla leggera struttura monoscocca in alluminio di ogni Defender, è tre volte più resistente dei tradizionali design scocca-telaio e offre un'importante rigidità torsionale.

I veicoli da competizione appositamente preparati condivideranno la piattaforma della Defender OCTA, il layout della trasmissione e della catena cinematica. La potenza sarà poi fornita dal V8 biturbo da 4,4 litri della Defender OCTA.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA