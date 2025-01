Vende auto on line ma resta vittima di estorsione

Dopo aver pattuito la vendita su un sito on line della sua auto, sottoposta a fermo amministrativo, per 500 euro si è ritrovato vittima dei potenziali acquirenti che dopo averlo minacciato e picchiato si sono fatti consegnare, in due dazioni, 1.700 euro.

Il malcapitato, che nel frattempo aveva consegnato l'auto ai compratori, ha denunciato la vicenda al commissariato della Polizia di Stato di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, che hanno arrestato due persone di Lioni con l'accusa di estorsione aggravata. L'ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla Procura di Avellino, è stata emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo irpino.



