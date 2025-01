Ppe, 'l'Ue punti su neutralità tecnologica auto, no a divieti'

"Dobbiamo guidare l'automotive verso il futuro: siamo favorevoli alla neutralità tecnologica.

Ciò non significa vietare tecnologie europee ma consentire ai mercati, agli ingegneri, ai consumatori che acquistano i loro prodotti di decidere come raggiungere la neutralità". Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, in conferenza stampa a Berlino con il leader della Cdu, Friedrich Merz.

"Dobbiamo pretendere dagli altri mercati globali condizioni di concorrenza leale. La Cina sta investendo molti soldi pubblici per sostenere l'industria automobilistica e per questo è necessario parlare di condizioni di mercato eque a livello globale", hanno evidenziato i due leader del Partito popolare europeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA